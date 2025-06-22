Інтерфакс-Україна
Події
23:20 22.06.2025

Зеленський про ракетний удар РФ по полігону Сухопутних військ: є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний удар, завданий російськими військами по одному з полігонів Сухопутних військ на півдні країни, повідомляючи про наявність загиблих і поранених.

"Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", - йдеться в вечірньому зверненні глави держави, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14817

Теги: #війна #зеленський #обстріл

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