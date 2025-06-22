Сибіга відвідає Брюссель для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 23 червня, здійснить візит до Брюсселя, Королівство Бельгія, для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС, як зазначається, приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС, а також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.

Джерело: https://mfa.gov.ua/events/vizit-andriya-sibigi-do-bryusselya-3