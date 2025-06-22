Інтерфакс-Україна
Події
19:48 22.06.2025

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

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До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

Кількість поранених внаслідок ракетного удару у неділю по полігону Сухопутних військ зросла до 14 осіб, повідомляють у телеграм-каналі Сухопутних військ.

"За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали у неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі і поранені серед особового складу. Їхня кількість не повідомлялася, лише зазначалося, що завдяки відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

 

Теги: #війна #жертви #обстріл

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