Інтерфакс-Україна
Події
10:32 22.06.2025

Головнокомандувач ЗСУ: Ми не будемо залишатися лише в глухій обороні

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Головнокомандувач ЗСУ: Ми не будемо залишатися лише в глухій обороні
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони не будуть залишатися лише в глухій обороні, заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський, анонсувавши, зокрема, плани розширення частин штурмових військ.

"Що стосується наших планів і намірів. Звичайно, ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території", - сказав він під час зустрічі з журналістами у суботу.

Головком наголосив, що ЗСУ поєднують оборонні дії з активною обороною та наступальними діями там, де можливо.

"Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника. Для цього ми створили і масштабуємо частини штурмових військ. Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту", - пояснив Сирський.

За його словами, "є плани, є погляди на розширення цих частин", однак "все залежить від того, як ми зможемо втілити ці зміни".

Теги: #зсу #оборона #сирський

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