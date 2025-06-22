Коефіцієнт витрат до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15 - Сирський

Фото: Візуалізація Lockheed Martin

Удари ЗСУ по військових обʼєктах на території РФ високоефективні, коефіцієнт витрат до результату операцій "DeepStrike" оцінюється приблизно як 1:15, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

"Що у нас працює? DeepStrike. Напевно, це одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші витрати ураження", - сказав він під час спілкування з журналістами в суботу.

Так, генерал нагадав, що під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ЗСУ не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості, що, зокрема , свідчить тільки про те, що українські удари ефективні.

"Звичайно, ми будемо продовжувати (ураження по території Росії за напрямком DeepStrike – ІФ-У). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти", - підкреслив Сирський.