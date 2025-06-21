РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій тощо, прокоментував президент України Володимир Зеленський ймовірність візиту в Стамбул після 22 червня.

"Стамбул "русские" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору продовжувати ось так, або йти по іншому напрямку", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

Президент додав, що на зустрічі у Стамбулі росіяни спробували у списки військових полонених додати на обмін дітей.

"Спробували міняти – давати нам дітей і забирати своїх військових. І ми на це не пішли. Вони сказали, що значить ми начебто не хочемо повертати дітей", - зауважив він.

За його словами, на наступній зустрічі в Стамбулі Україна передала перший список дітей, це був один із списків, який передавали партнерам.

"Вони (росіяни – ІФ-У) його взяли. Вони не піднімали питання їх дітей у нас, бо їх немає. Це просто бравада якась. Мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей", - додав Зеленський.