Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Як повідомлялося, 16 червня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускав, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністр а Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану.