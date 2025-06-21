На Сумський напрямок припадає 23% від усіх ударів на фронті – Зеленський

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23% від усіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку, там фіксуються вже у великій кількості північнокорейські ракети, проте змін на Сумщині немає, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку. Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей "рускіх". Там в основному бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 20.06.

За словами президента, станом на п’ятницю території України перебувало 695 тисяч російських військових. "Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі", - додав Зеленський.

Він повідомив, що за тиждень росіяни 200 метрів просунулися у бік Сум, і Сили оборони на 200-400 метрів відштовхнули їх.

"Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому). Це, до речі, велика проблема для "рускіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - пояснив глава держави.

Він також додав, що росіяни спробували зробити прорив у Костянтинівці, були десятки мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Українських сили оборони знищили 20 одиниць технікі, 16 мотоциклів - росіяни відступили.

У Дніпропетровській області росіяни продовжують використовувати ДРГ, успіху у них немає.