Ізраїль завдав ударів по ядерному об'єкту і ракетних установках в іранському Ісфахані - ЗМІ

Ізраїльські ВПС завдали масованих ударів по десятках цілей в Ірані за ніч, зокрема по ядерному об'єкту в Ісфахані та чотирьох підготовлених до запуску ракетних установках, пише The Times of Israel.

"В ударах було задіяно близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули 150 боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який Ізраїль атакував у перший день конфлікту, були спрямовані на завдання подальшої шкоди ядерній програмі Ірану.

"На території комплексу також було атаковано завод із виробництва центрифуг, а також додаткові військові об'єкти іранського режиму в районі Ісфахана", - повідомляє ЦАХАЛ.

Крім того, за словами військових, чотири підготовлені до запуску балістичні ракети було "нейтралізовано" внаслідок ударів, перш ніж по Ізраїлю було дано залп.

За даними Армії оборони Ізраїлю, додаткові удари вночі було завдано по вантажівках, які використовують для запуску безпілотників до Ізраїлю, по об'єктах зберігання і запуску балістичних ракет, а також по іранських радарах і об'єктах ППО.