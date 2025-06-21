Захисники розбили ворожу техніку, ліквідували 50 окупантів на костянтинівському напрямку

Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами 17 червня відбив потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку. Не вціліла жодна одиниця бронетехніки, близько 50 окупантів було ліквідовано

"Ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки — танки, БТРи та БМП. Більшість з них зупинило правильне дистанційне мінування у виконанні наших пілотів, після чого розрахунки FPV-дронів добили техніку, а "скиди" розібрали спішених окупантів", - йдеться у дописі "Феніксу" у телеграм.

Як зазначається, другою хвилею пішли так звані "байкери" —"їх так само частково відмінусувало мінування, частково розібрали "скиди" та FPV".

Жоден окупант так й не зміг наблизитися до українських позицій, запевнили у підрозділі.

На рахунку підрозділу "Фенікс" 4 знищені танки, 7 одиниць важкої бронетехніки, 1 багі, 1 мотоцикл.