Минулої доби росіяни поранили сім осіб на Херсонщині і трьох – на Донеччині

На Херсонщині минулої доби були поранені 7 осіб через російську агресію.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у телеграм в суботу.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про поранення трьох осіб через російські обстріли: двох у Покровському районі і одного в Краматорському районі. Він також проінформував про численні пошкодження будинків і споруд.

"Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 496 людей, у тому числі 54 дитини", - написав Філашкін.