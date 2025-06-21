Інтерфакс-Україна
Події
09:53 21.06.2025

Повідомлення про звільнення отримали понад 600 співробітників "Голосу Америки" - ЗМІ

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Повідомлення про звільнення отримали понад 600 співробітників "Голосу Америки" - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки", пише The New York Times.

Звільнення призведуть до скорочення чисельності персоналу новинної організації до менш ніж 200 осіб, що становить близько однієї сьомої від чисельності її співробітників на початок 2025 року. "Вони відправляють журналістів і допоміжний персонал "Голосу Америки" в оплачувану відпустку доти, доки їх не звільнять 1 вересня", - наголошується в статті.

"У березні президент Трамп звинуватив новинну групу в поширенні "антиамериканської" і партійної "пропаганди", назвавши її "голосом радикальної Америки". Потім він підписав указ, який фактично закликав до розпуску інформаційної агенції та відправив майже всіх репортерів "Голосу Америки" в оплачувану відпустку, припинивши її новинну діяльність вперше з моменту її заснування 1942 року", - пише видання.

Voice of America тепер надає новини лише чотирма мовами і має радіопередачі лише в Афганістані. Це значне скорочення порівняно з лютим, коли там було близько 1300 журналістів, які вели мовлення 49-ма мовами для аудиторії понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Теги: #голос_америки #трамп #звільнення

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