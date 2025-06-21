Інтерфакс-Україна
Події
09:00 21.06.2025

Ворог обстріляв центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження

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Ворог обстріляв центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження

Російські війська в ніч на суботу обстріляли центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, ворожі снаряди влучили, зокрема, у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення ноги.

"Масштаби руйнувань та розповіді містян про пережите на відео", - зазначив глава ОВА.

 

Теги: #постраждала #херсонська_область #атака

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