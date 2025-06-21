Інтерфакс-Україна
Події
08:39 21.06.2025

Ізраїль повідомив про загибель ще одного командира КВІР, що відповідав за запуск дронів

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Ізраїль повідомив про загибель ще одного командира КВІР, що відповідав за запуск дронів

Командир другої бригади БПЛА ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Ірану Амінпур Джудакі загинув внаслідок ізраїльського удару, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Вчора (у п'ятницю) ізраїльські ВПС завдали удару і ліквідували командира другої бригади безпілотних літальних апаратів військово-повітряних сил КВІР Амінпура Джудакі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про загибель внаслідок ізраїльських ударів ряду відомих іранських воєначальників, у тому числі начальника генштабу збройних сил Мохаммада Багері та командувача КВІР Хосейна Саламі.

 

Теги: #іран #ізраїль #загибель #воєначальник

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