Інтерфакс-Україна
Події
08:10 21.06.2025

Росіяни обстрілювали Нікополь та дві громади Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура та ЛЕП

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Росіяни обстрілювали Нікополь та дві громади Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура та ЛЕП

Російські війська обстрілювали Нікополь та дві громади Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура та ЛЕП, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор продовжував тероризувати тамтешніх мешканців FPV-дронами та артилерією. Від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади", - написав він у телеграмі.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін.

Постраждалих і жертв нема. Також сили оборони збили над областю 6 БпЛА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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