Інтерфакс-Україна
Події
04:38 21.06.2025

Щоденна хвилина мовчання відображатиметься як таймер на екрані смартфона в додатку "Київ Цифровий" - КМДА

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Мобільний додаток "Київ цифровий" представив нову функцію для вшанування пам'яті загиблих у війні у вигляді таймеру на екрані смартфона, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"У мобільному додатку Київ Цифровий з’явилася нова функція для вшанування пам’яті загиблих у війні: тепер щоденна хвилина мовчання відображається як таймер просто на екрані смартфона", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, користувачі iOS можуть активувати нагадування в застосунку та дозволити Live Activity в налаштуваннях телефону. Зокрема, щодня о 8:55 надійде сповіщення, а о 9:00 з’явиться зворотний відлік хвилини мовчання.

Разом з тим, на Android для отримання інтерактивного нагадування на екрані потрібно дозволити доступ до будильника у системних налаштуваннях і також увімкнути цю функцію в додатку. Зазначається, що нагадування о 8:55 є опціональним.

Крім того, для власників iPhone у Live Activity тепер відображається статус повітряної тривоги чи її відбою навіть на заблокованому екрані.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/u_zastosunku_kiv_tsifroviy_zyavilosya_nove_funktsionalne_onovlennya_pro_khvilinu_movchannya/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=U_zastosunku_%3C%3CKiiv_Cifrovij%3E%3E_z_avilosa_nove_funkcional_ne_onovlenna_pro_hvilinu_movcanna&utm_content=1801994765

Теги: #київ #мовчання #цифровий #хвилина

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