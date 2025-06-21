Інтерфакс-Україна
Події
03:54 21.06.2025

Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі

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Американський президент Дональд Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі.

"Росія та Україна досягають незначного прогресу", - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

Також він поставив Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.

"Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", – заявив американський лідер.

Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

Крім того, Трамп укотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yx46TuPYQwo

Теги: #рф #трамп #сша

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