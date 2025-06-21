03:54 21.06.2025
Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі
Американський президент Дональд Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі.
"Росія та Україна досягають незначного прогресу", - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News.
Також він поставив Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.
"Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", – заявив американський лідер.
Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.
Крім того, Трамп укотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yx46TuPYQwo