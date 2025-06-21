Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі.

"Росія та Україна досягають незначного прогресу", - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

Також він поставив Ірану дедлайн максимум 2 тижні щодо ядерної угоди.

"Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", – заявив американський лідер.

Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Також невідомо і те, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

Крім того, Трамп укотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yx46TuPYQwo