Інтерфакс-Україна
Події
01:01 21.06.2025

Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану

1 хв читати

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її винищувачі завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану.

"Протягом останніх годин приблизно 15 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану", - сказано в телеграмі Цахалу.

Також повідомляється, що нещодавно військово-повітряні сили Ізраїлю перехопили БПЛА, запущений з Ірану в напрямку території Ізраїлю на півночі.

Відповідно до протоколу, сирени не вмикалися, зазначив Цахал.

Джерело: https://t.me/idfofficial/14816

Теги: #іран #ізраїль #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 20.06.2025
Європейські дипломати закликали Іран продовжувати переговори зі США

Європейські дипломати закликали Іран продовжувати переговори зі США

07:34 20.06.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів по Харкову

Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів по Харкову

06:37 20.06.2025
Тринадцять людей постраждали внаслідок масованої атаки ворожих дронів в Одесі - ДСНС

Тринадцять людей постраждали внаслідок масованої атаки ворожих дронів в Одесі - ДСНС

02:50 20.06.2025
Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА, є постраждалі - ОВА

Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА, є постраждалі - ОВА

02:45 20.06.2025
Приватні будинки у Харкові зазнали руйнувань через нову атаку БпЛА - Терехов

Приватні будинки у Харкові зазнали руйнувань через нову атаку БпЛА - Терехов

22:57 19.06.2025
МЗС Ізраїлю висловило співчуття родині української дівчинки, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю

МЗС Ізраїлю висловило співчуття родині української дівчинки, яка загинула внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю

22:03 19.06.2025
Трамп не відважується вдарити по Ірану через сумніви в ефективності бункерної бомби – ЗМІ

Трамп не відважується вдарити по Ірану через сумніви в ефективності бункерної бомби – ЗМІ

14:22 19.06.2025
До Конгресу США внесено резолюцію, яка забороняє американській армії вести несанкціоновані бойові дії в Ірані

До Конгресу США внесено резолюцію, яка забороняє американській армії вести несанкціоновані бойові дії в Ірані

08:45 19.06.2025
Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені

Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені

07:27 19.06.2025
Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Росія хоче воювати

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

Затримано міського голову Бердичева, у суботу суд обиратиме запобіжний захід - джерела

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 204 військового на покровському напрямку, ще чотири боя тривають - Генштаб

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань - адвокати

Росіяни атакували Сумщину БпЛА "Ланцет", пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках – ОВА

У Сумах через атаку БпЛА постраждала жінка - ОВА

Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

Через ворожу атаку в Запорізькій області постраждала вагітна жінка - Федоров

Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

Зеленський: Росія хоче воювати

МЗС України прокоментувало беззаперечні докази грубого та системного порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА