Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її винищувачі завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану.

"Протягом останніх годин приблизно 15 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану", - сказано в телеграмі Цахалу.

Також повідомляється, що нещодавно військово-повітряні сили Ізраїлю перехопили БПЛА, запущений з Ірану в напрямку території Ізраїлю на півночі.

Відповідно до протоколу, сирени не вмикалися, зазначив Цахал.

Джерело: https://t.me/idfofficial/14816