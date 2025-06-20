Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

Двоє херсонців постраждали в п'ятницю внаслідок удару російської артилерії по одному з районів Херсону, повідомила Херсонська ОВА.

"Годину тому армія рф вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона", - сказано у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. Медики дообстежують потерпілих.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37866