Інтерфакс-Україна
Події
22:18 20.06.2025

Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

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Двоє херсонців постраждали в п'ятницю внаслідок удару російської артилерії по одному з районів Херсону, повідомила Херсонська ОВА.

"Годину тому армія рф вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона", - сказано у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами. Медики дообстежують потерпілих.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37866

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

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