Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

Президенти Європейської ради Антоніу Кошта, Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 24 червня, в Гаазі.

Відповідний анонс у п’ятницю розповсюдила пресслужба Європейської ради, повідомляючи про заплановані на наступний тиждень заходи Кошти.

"24 червня. Гаага, Нідерланди. 14.30 Зустріч з Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та Президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в анонсі.

Також повідомляється, що Кошта візьме участь в саміті НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. З такою ж метою в Нідерландах буде перебувати президент України.