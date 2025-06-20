Інтерфакс-Україна
Події
19:53 20.06.2025

Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

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Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

Президенти Європейської ради Антоніу Кошта, Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 24 червня, в Гаазі.

Відповідний анонс у п’ятницю розповсюдила пресслужба Європейської ради, повідомляючи про заплановані на наступний тиждень заходи Кошти.

"24 червня. Гаага, Нідерланди. 14.30 Зустріч з Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та Президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в анонсі.

Також повідомляється, що Кошта візьме участь в саміті НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. З такою ж метою в Нідерландах буде перебувати президент України.

Теги: #нато #зустрічі #саміт

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