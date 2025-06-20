Інтерфакс-Україна
Події
16:32 20.06.2025

Ворог атакував відділення "Укрпошти" на Нікопольщині і в Одесі

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Ворог атакував пересувне відділення "Укрпошта" на Нікопольщині і стаціонарне відділення в Одесі, обійшлось без постраждалих, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Зазвичай у пʼятницю люблю писати про позитивні новини, але сьогодні ворог знову атакував пересувне відділення "Укрпошта" на Нікопольщині та розтрощив відділення в Одесі", - написав Смілянський у Facebookв п'ятницю.

За його словами, всі працівники живі.

"Автівку надамо нову, поки намагатимемося відремонтувати цю. Послуги надаватимуться. Та й відділення в Одесі теж поновимо — як ми це зробили у Києві", - зазначив Смілянський.

Він подякував команді за витримку та незламність.

Теги: #атака_рф #укрпошта

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