Ворог атакував відділення "Укрпошти" на Нікопольщині і в Одесі

Ворог атакував пересувне відділення "Укрпошта" на Нікопольщині і стаціонарне відділення в Одесі, обійшлось без постраждалих, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Зазвичай у пʼятницю люблю писати про позитивні новини, але сьогодні ворог знову атакував пересувне відділення "Укрпошта" на Нікопольщині та розтрощив відділення в Одесі", - написав Смілянський у Facebookв п'ятницю.

За його словами, всі працівники живі.

"Автівку надамо нову, поки намагатимемося відремонтувати цю. Послуги надаватимуться. Та й відділення в Одесі теж поновимо — як ми це зробили у Києві", - зазначив Смілянський.

Він подякував команді за витримку та незламність.