Додаткові виплати від ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня

Додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до кінця липня, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Повідомляємо, що за підтримки ВПП ООН, додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю продовжено ще на 2 місяці - до кінця липня", - йдеться у пресрелізі Мінсоцполітики, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п"ятницю.

Зазначається, що розмір допомоги – це різниця між пенсією (або соціальною виплатою), яку вже має людина, та 3250 грн. "Тобто, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2 700 гривень, – людина отримує від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги, " – роз'яснили у Мінсоцплітики.

Повідомляється, що отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Як повідомлялося, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) з серпня 2023 року реалізують спільний проєкт надання українським громадянам грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій. Відтоді українці з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, мали змогу отримувати додаткову фінансову підтримку.

У межах проєкту понад 315 тис. українців отримують близько 216 млн грн. щомісяця. Загалом, з початку дії цієї програми, ВПП ООН надало допомоги вразливим українцям на понад 5 млрд грн.