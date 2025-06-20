У Києві відкрився Хаб стійкого бізнесу за підтримки ПРООН та Уряду Японії

Фото: Андрій Крепких / ПРООН

В укритті Торгово-промислової палати України (ТПП України) у Києві відкрився Хаб стійкого бізнесу, створений за підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Уряду Японії.

Простір розрахований на 15 робочих місць, має переговорну кімнату на 10 осіб та конференц-залу на 100 учасників. Хаб забезпечено резервним живленням і зв'язком, що дозволяє працювати навіть під час повітряних тривог і відключень електроенергії.

"ПРООН прагне підтримувати такі види діяльності, і ми прагнемо допомогти урядовій команді з грантів розширити інклюзивне бізнес-середовище та створити відповідні види діяльності, моделі відновлення", - сказав заступник Генерального секретаря ООН, в.о. керівника ПРООН Хаолян Сюй на відкритті хабу.

Фото: Андрій Крепких / ПРООН

Торговий аташе Посольства Японії в Україні Тадайоші Хіракі зазначив, що для Японії підтримка українського бізнесу — це не лише форма допомоги, але й інвестиція в людську гідність, стійкість і здатність до самостійного розвитку.

"Для Японії надзвичайно важливо підтримувати відновлення економіки України. Ми переконані, що стійка економіка починається з підтримки малого та середнього бізнесу — з конкретних рішень, які допомагають людям працювати, створювати та розвиватися", - зазначив він.

Заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів подякував партнерам і наголосив, що саме такі локації здатні допомогти українцям працювати і зберігати продуктивність в умовах війни.

Відкриття хабу відбулося в межах конференції "Інфраструктура підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу: бізнес-аналітика та політичний діалог". Захід став фінальним етапом грантового проєкту "Інновації та торгівля: партнерство з Японією, бізнес-аналітика", реалізованого ТПП України спільно з ПРООН у межах програми "Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні" за підтримки уряду Японії.

Нові Хаби стійкого бізнесу цього року також з'являться у Вінницькій, Волинській, Одеській та Харківській областях.

Загалом ПРООН спільно з урядом Японії формують розгалужену мережу підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Один із напрямів — відкриття офісів допомоги підприємцям у межах ініціативи "Зроблено в Україні". Наразі в Україні працює 88 таких офісів, 11 з яких — за підтримки ПРООН та уряду Японії.

До кінця 2025 року планують відкрити 100 офісів, зокрема 13 — за підтримки цих партнерів. Крім того, на місцевому рівні у об’єднаних територіальних громадах вже працює 151 пункт підтримки підприємців у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).