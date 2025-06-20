Інтерфакс-Україна
Події
09:23 20.06.2025

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі - Генпрокуратура

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Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі - Генпрокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Одна людина загинула, а кількість постраждалих зросла до 14 внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА по Одесі, повідомляє Офіс Генерального прокурора у Телеграм.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 20 червня вночі збройні сили рф здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста.

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються", - сказано в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Теги: #одеса #бпла

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