Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів по Харкову

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Четверо цивільних, в тому числі двоє неповнолітніх, постраждали внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА по Харкову, повідомляє ДСНС України в телеграм-каналі, станом на 7:23 п'ятниці.

"У ніч проти 20 червня ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по м. Харків та передмістю. Під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центу та Харківський район області. За попередніми даними за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років", - йдеться в повідомленні ДСНС.

За інформацією служби внаслідок влучань відбулося загоряння на 4 локаціях: горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м кв., 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.

Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.