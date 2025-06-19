В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

В Одесі розпочато досудове розслідування за фактом вбивства малолітньої дитини – 7-річна дівчинка зникла напередодні, 19 червня її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у підвалі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"До відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її 7-річна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулась. Вдень 19 червня в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку на вулиці Євгена Танцюри було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що за підозрою у скоєнні умисного вбивства дитини в порядку ст. 208 КПК України затримано 31-річного місцевого жителя. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

На даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне, всебічне з’ясування обставин трагедії.