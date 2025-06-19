Інтерфакс-Україна
Події
19:44 19.06.2025

В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

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В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

В Одесі розпочато досудове розслідування за фактом вбивства малолітньої дитини – 7-річна дівчинка зникла напередодні, 19 червня її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у підвалі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"До відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її 7-річна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулась. Вдень 19 червня в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку на вулиці Євгена Танцюри було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що за підозрою у скоєнні умисного вбивства дитини в порядку ст. 208 КПК України затримано 31-річного місцевого жителя. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

На даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне, всебічне з’ясування обставин трагедії.

 

Теги: #вбивство #одеса #дитина

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