Інтерфакс-Україна
Події
11:31 19.06.2025

Порушень у використанні Україною міжнародної військової допомоги не виявлено - ТСК

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Порушень у використанні Україною міжнародної військової допомоги не виявлено - ТСК

Порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги не виявлено, повідомила голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги Олександра Устінова (фракція "Голос").

"Партнери високо оцінили діяльність України щодо звітності та контролю за використанням міжнародної військової допомоги. Крім того, було домовлено про співпрацю у прискоренні надання ресурсів, що є критично важливими для підтримки обороноздатності України проти російської агресії, та обговорено важливість подальшого посилення україно-американського партнерства", – сказала Устінова агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що члени комісії провели у Вашингтоні понад 40 зустрічей з членами Конгресу США (Палати представників та Сенату) від обох партій, представниками Білого дому та Міністерства оборони США, зокрема Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем.

Народна депутатка акцентувала, що американські партнери та інші союзники не виявили порушень у використанні Україною міжнародної військової допомоги.

Устінова підкреслила, що питання підзвітності залишається ключовим елементом співпраці з міжнародними донорами й про це йдеться у звіті ТСК, який вона представила у Верховній Раді.

За словами голови ТСК, у звіті також зазначається, що у 2024-2025 роках міжнародна військова допомога з боку міжнародних партнерів України набула нового масштабу. На думку Устінової, це стало можливим завдяки розширенню програм підготовки українських військових, пілотів і технічного персоналу, а також завдяки активній участі України в багатосторонніх безпекових форматах – зокрема, у межах координаційної платформи "Рамштайн", а також збільшенню кількості прямих безпекових угод між Україною та країнами G7, які охоплюють не лише постачання озброєння, а й розвиток оборонно-промислового партнерства.

Теги: #військова_допомога #тск

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