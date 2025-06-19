Через російські атаки по Нікопольщині постраждали п’ятеро людей, серед них 11-річний хлопчик

Серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину 11-річний хлопчик, він у лікарні, як і ще троє дорослих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер.

"Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Він додав, що окрім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася.