Інтерфакс-Україна
Події
08:08 19.06.2025

Через ранкові удари дронами на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей

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Через ранкові удари дронами на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей

У Мирівській громаді через ранкові удари дронами постраждали 5 людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в телеграм-каналі у четвер.

"Внаслідок атаки у Самарівському районі сталася пожежа; з вечора і до ранку окупанти атакували Нікопольщину. Били переважно безпілотниками, обстріляли й з артилерії. Загалом ворог цілив по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. У Мирівській громаді через ранкові удари дронами постраждали 5 людей. Згоріла автівка. Деталі ще уточнюються. Також зачепило приватний будинок та інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #атака_бпла_рф #дніпропетровська

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