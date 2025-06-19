Через ранкові удари дронами на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей

У Мирівській громаді через ранкові удари дронами постраждали 5 людей, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в телеграм-каналі у четвер.

"Внаслідок атаки у Самарівському районі сталася пожежа; з вечора і до ранку окупанти атакували Нікопольщину. Били переважно безпілотниками, обстріляли й з артилерії. Загалом ворог цілив по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. У Мирівській громаді через ранкові удари дронами постраждали 5 людей. Згоріла автівка. Деталі ще уточнюються. Також зачепило приватний будинок та інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.