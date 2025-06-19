Інтерфакс-Україна
Події
07:50 19.06.2025

Франція придбає чотири розвідувальні літаки у шведського виробника - Saab

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Франція придбає чотири розвідувальні літаки у шведського виробника - Saab

Франція у середу підписала рамкову угоду зі шведською компанією Saab щодо робіт з модифікації літаків системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AEW&C) GlobalEye, повідомляється в пресрелізі Saab.

"Це підтверджує прихильність Saab до співпраці з французькою промисловістю, одночасно підтримуючи розширення наших можливостей з модифікації для задоволення зростаючого попиту на GlobalEye. ", - заявив керівник напрямку Saab Aeronautics Ларс Тоссман

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон привітав укладену угоду, яка, за його словами, "поглибить взаємодію між країнами".

"Сьогодні Франція повідомила про намір придбати 4 літаки Global Eye. Це принесе користь нашим країнам і поглибить взаємодію. Ми також підписали дорожню карту щодо подальшої співпраці в галузі оборони", – написав він на Х.

 

 

Теги: #літаки #saab #франція

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