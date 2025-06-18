Чоловік отримав поранення через спробу знешкодити знайдений дрон – ОВА

У селі Вірівка Бериславського району чоловік отримав поранення через спробу знешкодити знайдений дрон, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в середу.

"Внаслідок вибуху 35-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Бригада "швидкої" надала потерпілому необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37728