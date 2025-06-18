Кабмін включив Одеський національний економічний університет до учасників проєкту розвитку автономії закладів вищої освіти

Кабінет міністрів України включив Одеський національний економічний університет до учасників експериментального проєкту щодо розвитку автономії закладів вищої освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Рішенням, зокрема, внесено зміни до постанови "Про реалізацію експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти", якими включено Одеський національний економічний університет до учасників експериментального проєкту.

Крім того, розширено повноваження наглядової ради як органу, який несе відповідальність за розвиток закладів вищої освіти, у сфері формування менеджменту закладів вищої освіти, її взаємодії з вченою радою.

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту є Національний авіаційний університет, який реорганізовано в ДНП "Київський авіаційний інститут", а також Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Міністерство освіти і науки 10 лютого 2025 року повідомило, що у трьох університетах, які беруть участь в експерименті з розширення автономії закладів вищої освіти, відбулися перші засідання новообраних наглядових рад.