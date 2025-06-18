Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

Фото: ДСНС

Станом на 16:00 середи підтверджено загибель 27 людей внаслідок російської атаки на Київ 17 червня, повідомив мер Віталій Кличко.

"На 16:00 підтверджено загибель 27 людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю 17 червня. Рятувальники продовжують пошукову операцію. Комунальні служби допомагають розбирати завали", - написав він у телеграм у середу.

Раніше повідомлялося, що в Солом’янському районі на місці ракетного удару по 9-поверхівці загинуло 23 людей, там теж пошукові роботи ще тривають.