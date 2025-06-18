Інтерфакс-Україна
Події
14:23 18.06.2025

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

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До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло загиблого в Солом’янському районі Києва, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Всього по м. Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Теги: #соломянський_район #загиблі #дснс #ракетний_удар

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