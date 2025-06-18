Інтерфакс-Україна
Події
10:24 18.06.2025

Ізраїль відчуває брак ракет для систем ПРО Arrow - ЗМІ

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Ізраїль відчуває брак ракет для систем ПРО Arrow - ЗМІ

Ізраїль вичерпує запаси ракет-перехоплювачів для систем ПРО Arrow, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ізраїль відчуває брак ракет-перехоплювачів Arrow для оборони", - пише видання з посиланням на неназваного американського чиновника.

Газета зазначає, що це викликає занепокоєння з приводу здатності Ізраїлю протистояти балістичним ракетам з Ірану в тому випадку, якщо конфлікт двох країн не вдасться скоро врегулювати.

За словами джерела, американська влада протягом останніх кількох місяців знала про проблеми із запасами, і Вашингтон посилював оборону Ізраїлю своїми системами на землі, на морі та в повітрі.

"З моменту загострення конфлікту в червні Пентагон направив у регіон велику кількість засобів ПРО, і зараз викликає побоювання занадто швидке вичерпання запасів перехоплювачів і в США", - пише видання.

Ізраїльський протиракетний комплекс Arrow ("Хец") створений у співпраці з Агентством з протиракетної оборони США, є частиною ешелонованої ізраїльської системи протиракетної оборони.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території.

Теги: #arrow #іран_ізраїль

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