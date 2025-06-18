Інтерфакс-Україна
Події
05:31 18.06.2025

Конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші та додаткові санкції – Зеленський про результати саміту G7

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки участі України в саміті лідерів G7 в Канаді. Відповідну заяву Зеленський розмістив у офіційному телеграм-каналі.

"Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни", - написав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14753

Теги: #підсумки #зеленський #g7

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