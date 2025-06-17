Зеленський на саміті G7 закликав лідерів допомагати Україні з ППО

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Україна повинна й надалі отримувати системи ППО, рухатися в напрямі локалізованого виробництва, оскільки це нагальна потреба, щоб рятувати життя, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час спеціального засідання він нагадав лідерам G7 про нічну атаку росіян, внаслідок якої лише в Києві було пошкоджено майже 150 житлових будинків, відомо, що 131 людина отримала поранення, 15 людей загинули.

"Наші системи протиповітряної оборони діяли майже на всій території країни, було перехоплено багато дронів і ракет – значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті. Ми мусимо продовжувати отримувати системи протиповітряної оборони та ракети і рухатися в напрямі локалізованого виробництва в Україні. Це нагальна потреба, щоб рятувати життя", - наголосив Зеленський.