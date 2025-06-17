УЧХ здатен виступати лідером у кризових ситуаціях - Доценко

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Український Червоний Хрест здатен виступати лідером у кризових ситуаціях, вважає генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

«Український Червоний Хрест доводить: національне товариство здатне не лише надавати гуманітарну допомогу, а й виступати лідером у кризових ситуаціях, побудові партнерства, трансформації підходів до гуманітарного реагування», - наголосив Доценко на відкритті міжнародного форуму щодо обміну досвідом у сфері підготовки та реагування на війну та міжнародні збройні конфлікти у вівторок у Києві.

У форумі беруть участь лідери національних товариств Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, представники органів державної влади України та Європи, міжнародних гуманітарних партнерів та академічних кіл.

Серед ключових тем форуму - роль національних товариств у збройних конфліктах, правові рамки гуманітарної діяльності, практичні аспекти координації, комунікацій і планування в умовах війни, гуманітарна дипломатія та дотримання фундаментальних принципів Руху.

З 2022 р. - початку повномасштабної агресії Росії проти України УЧХ реалізує масштабні гуманітарні операції у безпрецедентних умовах. Сьогодні організація використовує свій досвід для створення простору співпраці, аналізу та стратегічного планування, який допоможе зміцнити готовність Міжнародного Руху до реагування на подібні виклики у майбутньому.

«З 2014 року Україна пройшла тернистий шлях у гуманітарному реагуванні, показавши силу та єдність волонтерського руху… Це досвід, який залишиться з нами на все життя», — наголосив президент УЧХ Микола Поліщук.

За словами директора департаменту цивільного захисту ДСНС України Віктора Вітовецького на форумі можна не лише обмінятися досвідом, а ще й визначити подальші конкретні кроки до взаємодії та підсилення спроможності як України, так і партнерів. Він звернув увагу на питання інтеграції УЧХ до Єдиної державної системи цивільного захисту. На думку Вітовецького, це підсилить і підвищить спроможності системи цивільного захисту в Україні.

«Приклад Українського Червоного Хреста підтверджує, що навіть у найтемніші часи гуманітарна допомога стає не лише виявом співчуття, а й життєво необхідною силою, яка змінює світ», — наголосив радник з питань міжнародних відносин Британського Червоного Хреста, старший науковий співробітник Оксфордського університету та експерт з етики війни Хюґо Слім.

Форум продовжить роботу 18 червня.