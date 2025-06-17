Інтерфакс-Україна
Події
18:12 17.06.2025

Рада запровадила кримінальну відповідальність за депортацію дітей

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Рада запровадила кримінальну відповідальність за депортацію дітей

Верховна Рада  України запровадила кримінальну  відповідальність за депортацію, невиправдану затримку репатріації дітей.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроєкт  №12170 у цілому  проголосували 252 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

За словами ініціаторки законопроєкту, заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк, цей закон дуже важливий для незворотного і справедливого покарання всіх причетних до викрадення Росією українських дітей, їх "перевиховання" та мілітаризації. 

"Це також реальний внесок парламенту в міжнародну ініціативу президента України #BringKidsBackUA",, - написала Кондратюк у Фейсбуці.

Вона зазначила, що, згідно із законом, Кримінальний кодекс  доповнюється такими чітко визначеними проявами воєнних злочинів проти дітей, як депортація, незаконне переміщення; невиправдана затримка репатріації дітей; вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях.

Народна депутатка розповіла, що за кожне з цих злочинних діянь, яке порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи, передбачено кримінальна відповідальність - від 8 до 12 років ув'язнення. 

"Набуття законом чинності значно полегшить роботу правоохоронних органів щодо притягнення конкретних російських чиновників та всіх причетних осіб до відповідальності за кожен з окреслених злочинів проти українських дітей. Це також значно спростить нашу роботу на міжнародній арені щодо застосування персональних санкцій проти російських воєнних злочинців", - підкреслила віце-спікер.

Теги: #депортація #верховна_рада #кримінальна_відповідальність

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