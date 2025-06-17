Постраждали від обстрілу інфраструктурні об`єкти "Укрзалізниці" для перевезення зерна

Внаслідок чергової російської атаки вранці 17 червня постраждала залізнична інфраструктура у Києві, зокрема, об’єкти, пов’язані з перевезенням українського зерна, повідомив член правління АО " Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", – написав він у Facebook.

Перцовський зазначив, що попри пошкодження, фахівці оперативно працюють над відновленням. Залізниця продовжує працювати в штатному режимі, впливу на рух поїздів немає .