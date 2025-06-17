Інтерфакс-Україна
Події
16:26 17.06.2025

Постраждали від обстрілу інфраструктурні об`єкти "Укрзалізниці" для перевезення зерна

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Внаслідок чергової російської атаки вранці 17 червня постраждала залізнична інфраструктура у Києві, зокрема, об’єкти, пов’язані з перевезенням українського зерна, повідомив член правління АО " Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське", – написав він у Facebook.

Перцовський зазначив, що попри пошкодження, фахівці оперативно працюють над відновленням. Залізниця продовжує працювати в штатному режимі, впливу на рух поїздів немає .

Теги: #укрзалізниця #обстріл #залізнична_інфраструктура

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