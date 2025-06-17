У Київській області 18 червня оголошене Днем жалоби – КОВА

День жалоби оголошений в Київській області у середу, 18 червня, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у вівторок.

"У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на Київ. У цей день буде приспущено державні прапори, заборонено будь-які розважальні заходи", - написав він у Телеграмі.

Калашник висловив співчуття родинам загиблих. "Ми разом з вами у вашому болю. Схиляємо голови в пам’ять про невинно вбитих українців", - написав він.