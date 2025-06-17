Інтерфакс-Україна
Події
14:36 17.06.2025

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

1 хв читати
Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, Державної служби з надзвичайних ситуацій у Солом’янському районі проводять розбір конструкцій та пошук людей під завалами 9-поверхівки. Працює 8 кінологічних розрахунків. Психологи ДСНС уже надали допомогу 44 людям.

Як повідомлялось, станом на 10:00 вівторка у Києві відомо про 14 загиблих та 114 постраждалих внаслідок комбінованої повітряної атаки армії РФ, 68 з них – ушпиталено, в тому числі дві дитини у стані середньої тяжкості, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Теги: #київ #загиблі #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 17.06.2025
Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

12:54 17.06.2025
В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

12:46 17.06.2025
В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

12:25 17.06.2025
На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

12:10 17.06.2025
У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

11:52 17.06.2025
В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

11:33 17.06.2025
У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

11:28 17.06.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

10:36 17.06.2025
Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

10:32 17.06.2025
Надзвичайники фіксують пошкодження і пожежі у 5 районах Києва після масштабної атаки росіян

Надзвичайники фіксують пошкодження і пожежі у 5 районах Києва після масштабної атаки росіян

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

ОСТАННЄ

ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

РФ атакувала підрозділ ДТЕК, поранено двох енергетиків

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

Нафтові танкери зіткнулися в Оманській затоці біля берегів ОАЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

У Харкові взято під варту шанувальника агресії РФ, який зберігав вдома арсенал зброї – прокуратура

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

Зарплата військових вища ніж на ринку праці, і роботодавці мають пропонувати ветеранам конкурентні умови - Калмикова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА