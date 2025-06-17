Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі столиці, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, Державної служби з надзвичайних ситуацій у Солом’янському районі проводять розбір конструкцій та пошук людей під завалами 9-поверхівки. Працює 8 кінологічних розрахунків. Психологи ДСНС уже надали допомогу 44 людям.

Як повідомлялось, станом на 10:00 вівторка у Києві відомо про 14 загиблих та 114 постраждалих внаслідок комбінованої повітряної атаки армії РФ, 68 з них – ушпиталено, в тому числі дві дитини у стані середньої тяжкості, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.