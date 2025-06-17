В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

В багатоповерховий будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета, вибух був такої сили, що склалася конструкція під'їзду, зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тип ракети буде коментувати слідство. Але можу поправити вранішню інформацію – це була крилата ракета", - сказав глава МВС України у вівторок в ефірі національного телемарафону.

Він додав: "Назву і маркування, думаю, пізніше через спеціалістів зможемо довести до нашого населення. Можу сказати, що ця ракета зайшла в будинок приблизно на рівні 4-го поверху і вибух був такої сили, що повністю склалася вся конструкція під'їзду".

Також Клименко зазначив, що траєкторія руху ракети і її попадання в будинок свідчать про навмисні дії ворога.