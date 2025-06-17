Інтерфакс-Україна
Події
12:54 17.06.2025

В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

1 хв читати
В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

В багатоповерховий будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета, вибух був такої сили, що склалася конструкція під'їзду, зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тип ракети буде коментувати слідство. Але можу поправити вранішню інформацію – це була крилата ракета", - сказав глава МВС України у вівторок в ефірі національного телемарафону.

Він додав: "Назву і маркування, думаю, пізніше через спеціалістів зможемо довести до нашого населення. Можу сказати, що ця ракета зайшла в будинок приблизно на рівні 4-го поверху і вибух був такої сили, що повністю склалася вся конструкція під'їзду".

Також Клименко зазначив, що траєкторія руху ракети і її попадання в будинок свідчать про навмисні дії ворога.

 

Теги: #київ #атака_рф #клименко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 17.06.2025
Під час атаки РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

Під час атаки РФ пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського

13:03 17.06.2025
Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

Через ворожу атаку в Києві було пошкоджено поїзд Інтерсіті+ з роботою американської художниці

12:46 17.06.2025
В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

12:35 17.06.2025
Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

12:25 17.06.2025
На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

12:10 17.06.2025
У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

11:52 17.06.2025
В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

11:33 17.06.2025
У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

У Києві погіршилась якість повітря на лівому березі після ворожої атаки

11:28 17.06.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

УЧХ працює на місцях, постраждалих від атаки РФ в Києві та Одесі

10:36 17.06.2025
Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

Кличко повідомив про використання ворогом касетних снарядів під час атаки на Київ

Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

ОСТАННЄ

Законопроєкт про множинне громадянство створює загрози для жителів ТОТ – правозахисники

Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

Жолнович: програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об "сірий" ринок оренди

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

Унаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області загинув чоловік

ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

Через ворожі атаки на Херсонщині загинув цивільний, 11 людей зазнали поранень - Прокудін

Умєров: Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків

В Одесі через нічну атаку постраждала міська інфекційна лікарня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА