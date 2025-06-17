У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

Станом на 10:00 вівторка у Києві відомо про 114 постраждалих внаслідок комбінованої повітряної атаки армії РФ, 68 з них – ушпиталено, в тому числі дві дитини у стані середньої тяжкості, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"За інформацією медиків, станом на 10:00 виявлено 114 постраждалих. З них 68 госпіталізовані. У тому числі в лікарнях Києва дві дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи чотирьох загиблих. Також встановлюються особи ще понад десять загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Солом'янському районі", - йдеться у повідомленні у телгарм-каналі.

Раніше повідомлялось про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 – госпіталізовані, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм.