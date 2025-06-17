Інтерфакс-Україна
Події
11:58 17.06.2025

Унаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області загинув чоловік

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У вівторок росіяни атакували безпілотником у Білопільській громаді Сумської області водія мотоблоку, унаслідок чого 56-річний чоловік загинув, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 17 червня 2025 року близько 08:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому їхав цивільний чоловік по території Білопільської громади Сумського району. Унаслідок чого 56-річний водій отримав тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Пізніше в прокуратурі уточнили, що чоловік помер.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів(ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

 

Теги: #прокуратура #жертви #сумська_область

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