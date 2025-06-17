Інтерфакс-Україна
Події
09:40 17.06.2025

Зеленський: США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі

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Зеленський: США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі

Російські окупанти завдали масованого удару по Україні більше ніж 440 дронами та 32 ракетами, були атаковані Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина, відомо про 75 поранених людей та 15 загиблих, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - написав він у телеграмі у вівторок.

За його словами, "зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким".

"Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів", - наголосив президент України.

"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - сказав президент.

 

 

Теги: #жертви #зеленський #обстріли

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