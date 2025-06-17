Інтерфакс-Україна
Події
08:46 17.06.2025

Ворог застосував 175 дронів та понад 15 крилатих ракет по Києву

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Ворог застосував 175 дронів та понад 15 крилатих ракет по Києву

Російські війська застосували по Києву 175 дронів та понад 15 крилатих ракет, щонайменше дві балістики, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.

"Цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики", - написав він.

За його словами, характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення.

"Маємо справу з конченим ворогом. Але наші воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу. Я дякую кожному, хто сьогодні на бойовому чергуванні захищає столицю!", - зазначив Ткаченко, додавши, що інформацію щодо відбиття комбінованої атаки повідомлять Повітряні Сили.

 

Теги: #київ #атака

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