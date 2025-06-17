Інтерфакс-Україна
Події
05:36 17.06.2025

Уже 18 постраждалих у Києві через ворожу атаку - МВА

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Уже 18 постраждалих у Києві через ворожу атаку, також пошкоджена житлова інфраструктура, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.

"Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва. В Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків. В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 13 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані", - написав він.

Ткаченко зазначив, що пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

Також на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

"Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9,а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей", - написав він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1303

Теги: #київ #постраждалі #атаки

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