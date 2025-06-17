Інтерфакс-Україна
Події
04:44 17.06.2025

Трамп достроково покидає саміт G7

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Президент США Дональд Трамп достроково поїде із саміту "Великої сімки" в Канаді та пропустить останній день заходу, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом – ІФ-У) після вечері з главами держав", - написала вона в соцмережі Х.

Левітт зазначила, що Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Джерело: https://x.com/presssec/status/1934755141082861736?s=46

Теги: #трамп #саміт #сша

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