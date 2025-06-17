Внаслідок ворожих атак пошкоджено дитсадок і промислова територія в Києві - МВА

У Дарницькому районі пошкоджено дитячий садок, а в Дніпровському районі промислова територія через ворожі атаки, повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Стало відомо про пошкодження дитячого садочка в Дарницькому районі та в промислову територію в Дніпровському районі. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Також, за його словами, в Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості. Без постраждалих.

Медики доповідають про 15 потерпілих та одного загиблого - громадянина США.

Крім того, в Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі. На місця подій вже вирушили екстрені служби. Зафіксовані пошкодження нежитлових булівель в Дарницькому районі. Встановлюємо всі подробиці.

"Не покидайте укриттів до відбою! Загроза триває", - закликав Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1302